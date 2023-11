Viola domiciliari per minacciare ex fidanzata, un arresto nel Siracusano

I militari hanno segnalato le violazioni all’autorità giudiziaria dei minori di Catania che ha emesso il provvedimento

Aggravamento della pena per un 23enne di Lentini, in provincia di Siracusa. Il giovane si trovava ai domiciliari per uno scippo messo a segno quando era ancora minorenne, ma, incurante delle prescrizioni imposte dalla misura, ha più volte minacciato telefonicamente l’ex fidanzata.

Il provvedimento

I militari hanno segnalato le violazioni all’autorità giudiziaria dei minori di Catania che ha emesso il provvedimento a seguito del quale il 23enne è stato condotto nell’Istituto di pena per minorenni di Acireale.