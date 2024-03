Violentò ragazza in discoteca: ex Milan Robinho condannato a 9 anni di carcere

L'ex attaccante di Milan e Real Madrid, è stato condannato a 9 anni di carcere per aver violentato una ragazza fuori da una discoteca

Ricordate l’ex stella di Milan e Real Madrid, Robinho? Ebbene, le giocate e i gol all’interno del rettangolo verde sono ormai un lontano ricordo per il brasiliano. Il quasi 40enne, infatti, è stato condannato dalla Corte Suprema di Giustizia del Brasile a 9 anni di carcere per stupro di gruppo: l’autorità giudiziaria verdeoro ha confermato la prima sentenza inflitta all’ex calciatore nel nostro Paese.

I fatti risalgono al 2013: Robinho andrà in galera

I fatti risalgono al 2013, con la denuncia di una ragazza albanese che raccontò di avere subito violenza di gruppo in una discoteca di Milano. L’ex attaccante del Milan era stato condannato in primo grado nel 2017, poi le successive pronunce in appello e Cassazione (quest’ultima nel 2022) hanno confermato la sua colpevolezza. Robinho , sapendo di rischiare grosso, ovvero la galera, e si è rifugiato in Brasile, facendosi forte della mancanza di un accordo di estradizione tra i due Paesi. Il Ministero di Giustizia italiano allora ha chiesto che la pena fosse eseguita in patria e nella notte italiana è arrivata la ratifica della condanna a 9 anni di reclusione da parte della Corte Suprema di Giustizia del Brasile, che ha stabilito che l’ex nazionale dovrà scontare nel suo Paese il carcere. I giudici hanno votato a maggioranza, nove a due. Robinho potrà adesso ricorrere per impugnare il provvedimento, ma lo potrà fare solo da dietro le sbarre.

