Violento scontro tra due auto sulla strada statale 189, tre feriti

Violento scontro frontale questa mattina sulla strada statale 189 nel territorio di Agrigento. Per cause ancora da chiarire, un incidente ha coinvolto due autovetture nei pressi di un bar. Secondo le prime informazioni, il bilancio dell’impatto sarebbe di tre feriti, di cui uno sarebbe in gravi condizioni.

L’intervento del 118

Le auto coinvolte sono due: una Audi A3 e una Volvo XC60. Ad avere la peggio l’uomo che era alla guida dell’Audi che ha riportato un trauma toracico e una ferita all’arto inferiore scomposta, trasferito in gravi condizioni dall’ambulanza alfa 3 medicalizzata in ospedale. Sul posto anche altre due ambulanze, alfa2 e Gise, per il trasferimento degli altri due feriti meno gravi. Secondo una prima ricostruzione pare che la causa del sinistro sia stato un sorpasso azzardo da parte dell’autista della Volvo.

Incidente ad Agrigento – foto Irene Milisenda