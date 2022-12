Minacce e violenze continue all’ex, anche davanti al figlio di 4 anni: scatta l’arresto

Arresto e braccialetto elettronico per un uomo residente a Pachino, nel Siracusano, accusato di varie violenze ai danni dell'ex convivente.

Una nuova storia, l’ennesima in Sicilia (a Pachino, Siracusa, per l’esattezza), di violenza ai danni di una donna. Gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Pachino hanno eseguito un’ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ai danni di un ex violento.

A emettere la sentenza è stato il giudice per le indagini preliminari di Milano.

Pachino, violenze e maltrattamenti all’ex: scatta l’arresto

Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un uomo di 33 anni, residente a Pachino, accusato di aver perpetrato ripetuti maltrattamenti fisici e psicologici e atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, una donna di 31 anni, anche alla presenza del figlio di appena 4 anni.

Le condotte violente dell’uomo sono iniziate nel 2020 e sono state commesse mentre la coppia risiedeva nei comuni di Milano, Noto e Pachino.

