Shock a Borgo Vecchio, dal furto del cane alle coltellate: grave 49enne

Altro episodio di violenza in Sicilia, nel cuore del capoluogo regionale: un arresto per tentato omicidio.

Il furto di un cane al centro di una lite finita con un accoltellamento: è accaduto nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo.

Il ferito, in gravi condizioni, è un uomo di 49 anni. C’è già un arresto per il fatto di sangue.

Lite per il furto di un cane finisce con accoltellamento a Palermo

Secondo una prima ricostruzione, due uomini – un 46enne e un 49enne – sarebbero rimasti coinvolti in una lite in seguito al presunto furto di un cane. Pare che, al culmine della violenta discussione, il 46enne abbia estratto un coltello da sub, ferendo il suo avversario al petto e alle spalle.

In seguito a quanto accaduto, sul luogo della rissa sono intervenuti gli agenti di polizia per ricostruire la dinamica. Il 46enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e attualmente si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Sotto sequestro il coltello presumibilmente utilizzato per ferire il 49enne, trovato ancora pieno di sangue. Pare che i due protagonisti della vicenda – prima del drammatico accoltellamento – si fossero già affrontati a colpi di spranghe e zappe.

Il ferito si trova attualmente all’ospedale Villa Sofia di Palermo: sarebbe in gravi condizioni, in prognosi riservata.

Non si tratta dell’unico episodio di violenza registrato nelle scorse ore in Sicilia: a Nesima, quartiere popolare di Catania, si è registrata una sparatoria in pieno giorno, con due feriti (uno dei quali grave).