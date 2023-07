Violenza nella notte, rissa vicino a lido finisce a coltellate: 22enne grave

Episodio di violenza nell'Agrigento, nei pressi di un lido di Mollarella. Si indaga.

Ancora violenza in Sicilia: una rissa avvenuta nel corso della scorsa notte nei pressi di un lido di Mollarella di Licata, in provincia di Agrigento, si è conclusa con l’accoltellamento di un giovane di appena 22 anni.

Sono ancora in corso le indagini degli inquirenti per ricostruire l’episodio.

Rissa con accoltellamento a Licata

Rimane da confermare la dinamica esatta dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, la lite tra un gruppo di giovanissimi, presumibilmente scoppiata per futili motivi, sarebbe degenerata e un ragazzo di 22 anni sarebbe stato accoltellato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e gli accertamenti del caso, ma anche gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato in ospedale. Al momento non risultano fermati o sospettati per quanto accaduto, ma la polizia prosegue le indagini per individuare i responsabili del ferimento.

Il giovane ferito, trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, sarebbe in gravi condizioni, anche se fortunatamente non in pericolo di vita.

Immagine di repertorio