Visita David a Firenze preside Usa licenziata per averlo mostrato

Un genitore si è lamentato del fatto che la statua fosse "pornografica"

Una ex preside statunitense, costretta a dimettersi dopo che i genitori si erano lamentati di una lezione d’arte che mostrava il David di Michelangelo, ha potuto visitare il capolavoro a Firenze. Lo riporta la Bbc. Hope Carrasquilla e la sua famiglia sono andati a vedere il David di Michelangelo venerdì alla Galleria dell’Accademia di Firenze su invito della direttrice del museo Cecilie Hollberg, che si è detta grata per la visita.

Carrasquilla era direttrice di una scuola in Florida, negli Stati Uniti, ma era stata licenziata dopo essere entrata in disaccordo con i genitori sul fatto che le permettessero o meno di presentare ai ragazzi di prima media, in un corso d’arte, la scultura del “David” di Michelangelo.

La statua alta 5,17 m raffigura un Davide completamente nudo, figura biblica che uccide il gigante Golia. Un genitore si è lamentato del fatto che la statua fosse “pornografica”. La preside è stata poi invitata a Firenze per vedere l’originale.