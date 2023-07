I soccorsi entrano in casa e trovano il corpo in stato di decomposizione, tragedia a Palermo

I soccorsi hanno constatato che il corpo era in avanzato stato di decomposizione

Terribile scoperta da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 stamani a Palermo, quando sono entrati in una abitazione in via Cerami, situata nella zona di via Perpignano, e hanno trovato un anziano in casa senza vita.

La vittima della scoperta

I soccorsi hanno constatato che il corpo era in avanzato stato di decomposizione, dunque la morte non è recente. L’uomo aveva 69 anni ed era in pensione.

