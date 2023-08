Anche a Vittoria arriva il progetto “Nati per Leggere”

Avvicinare i più piccoli alla lettura è l’obiettivo del progetto ‘Nati per Leggere’, avviato a livello nazionale ed adesso attivato anche dal Comune di Vittoria

VITTORIA (RG) – “Grazie alla lettura condivisa, i benefici apportati alla sana crescita sono molteplici e testimoniati da innumerevoli studi”. E’ quanto ha detto al QdS Cinzia Impoco, referente del progetto ‘Nati per Leggere’. Avvicinare i più piccoli alla lettura è l’obiettivo del progetto ‘Nati per Leggere’, avviato a livello nazionale ed adesso attivato anche dal Comune di Vittoria. Promosso dall’associazione culturale pediatri, dall’associazione italiana biblioteche e dal Csb Centro per la Salute del Bambino Onlus, propone attività legate alla lettura per famiglie con bambini da zero a sei anni.

L’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta. NpL propone gratuitamente attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

“‘Nati per Leggere’ è un progetto di lettura condivisa, per i più piccoli, la fascia d’età tra zero e sei anni e persino ancora nel grembo della mamma – ha sottolineato la referente del progetto -. I benefici apportati alla sana crescita, non solo intellettiva, ma anche e soprattutto emotiva del bambino, sono molteplici e testimoniati da innumerevoli studi. Portare questo progetto a Vittoria è il frutto di tanto impegno su più fronti che hanno abbracciato con entusiasmo l’idea. Spero che in questo progetto siano coinvolte ancora tante persone e soprattutto tanti genitori e quindi bambini. NpL è un mezzo, uno strumento grazie al quale contribuire a costruire una migliore società del futuro, cosa che ritengo sia indispensabile nella nostra città”.

Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura, delle Regioni, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei volontari. “Lo dissi alla firma del protocollo d’intesa con il Comune di Vittoria e lo ripeterò all’infinito perché è un aspetto a cui credo tantissimo: leggere arricchisce il vocabolario – ha aggiunto Impoco -. Più parole conosciamo più siamo in grado di elaborare pensieri. Pensare bene fornisce la possibilità di creare alternative anche in quegli ambienti in cui le alternative alla realtà sociale scomoda che vivono non sono contemplate. Ed è proprio in quegli ambienti che NpL deve andare a scavare portandoli al livello di quegli altri che la lettura la amano già, colmando il gap tra strati sociali. E così facendo riuscire a promuovere cultura bellezza ed emozioni positive”.

NpL supporta nel percorso di crescita del bambino in compagnia di diversi esperti (pediatri, bibliotecari, educatori, etc.) che mettono a disposizione le proprie competenze perché condividono lo stesso ideale, ossia offrire alle famiglie quegli strumenti culturali necessari a poter garantire a tutti i bambini pari possibilità di successo.

“Spero che la città di Vittoria possa accogliere questo progetto – ha concluso Cinzia Impoco – e che tutti possano conoscere i reali benefici della lettura condivisa con i bambini. Genitori, nonni, zii, chiunque può adoperarsi per cercare di creare un futuro eccellente per le prossime generazioni”.