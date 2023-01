Vittoria, furto in una gioielleria: vetrina in frantumi e bottino portato via

Dei malviventi hanno compiuto un furto nella notte all'interno di una gioielleria di Vittoria, nel Ragusano

Un furto è stato realizzato nella notte in una gioielleria di Vittoria, nel Ragusano.

I malviventi hanno disintegrato la vetrata della porta d’ingresso dell’attività commerciale sita in via Cavour, all’angolo con via Roma e poi hanno portato via un ingente bottino.

I ladri ripresi da una telecamera durante il furto a Vittoria

A riprenderli è stata una telecamera di videosorveglianza presente in zona: i carabinieri sono già a lavoro per risalire all‘identità dei ladri.

(Foto: Franco Assenza)