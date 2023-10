Vittoria, la Protezione civile scende in piazza

I volontari hanno incontrato i cittadini per distribuire informazioni sulle principali criticità del territorio e sulle attività messe in campo nell’ambito della campagna "Io non rischio"

VITTORIA (RG) – Le buone pratiche della Protezione civile sono al centro di “Io non rischio”, una campagna di comunicazione pubblica basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Il progetto si presenta così e ha riguardato oltre mille piazze in tutte le regioni e le province d’Italia.

Nel nostro territorio, interessanti iniziative si sono svolte nella città di Vittoria con numerosi volontari attivi durante la due giorni pensata per l’evento.

“Sindaco Aiello in testa, in quanto capo della protezione civile comunale – ha sottolineato l’assessore comunale Giuseppe Nicastro – e tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati in questo percorso, sono stati ben lieti di illustrare le buone pratiche di questo ambito a tutti coloro che sono intervenuti. I volontari sentono il dovere di mettersi al servizio dei cittadini”.

“Anche l’Amministrazione comunale – ha specificato – considerata la delicatezza del tema, vuole svolgere sino in fondo la propria parte. Con il passare degli anni, alla luce anche dei cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro territorio, gli eventi calamitosi risultano essere, purtroppo, sempre più frequenti. Per non parlare, poi, del rischio sismico sempre presente in una zona come la nostra”.

“Ecco perché è opportuno che i bambini, i quali apprendono rapidamente, anche grazie alla collaborazione con le scuole, ma anche le famiglie, possano avere l’opportunità di consultare il materiale che abbiamo distribuito e in cui sono illustrate le buone pratiche di Protezione civile. Sono indicati quali i comportamenti più appropriati da tenere nel caso in cui si verifichino determinati eventi pericolosi”, ha aggiunto l’assessore.

Nel weekend appena trascorso, i volontari hanno incontrato i cittadini, dando informazioni sulle principali problematiche ma anche sulle attività che la protezione civile mette in campo tutto l’anno.

“Sono molto orgoglioso di rappresentare la protezione civile in città che testimonia, con i fatti, quanto ci tiene all’incolumità delle altre persone – ha evidenziato ancora l’assessore Nicastro – In queste due giornate, abbiamo illustrato alla cittadinanza cosa è meglio fare quando ci sono questi eventi che, naturalmente, noi speriamo che nel nostro territorio mai si verifichino. Un ringraziamento in particolare va al dirigente della protezione civile del comune di Vittoria, il comandante della Polizia locale Giampaolo Monaca, e alla responsabile dell’ufficio comunale di Protezione civile, Chiara Garofalo, per l’impegno profuso e per la disponibilità che stanno avendo nel garantire questo servizio e, nella fattispecie, questa comunicazione essenziale rivolta ai cittadini e finalizzata a prevenire situazioni potenzialmente pericolose”.