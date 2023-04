Vittoria, in ricostruzione la Riviera Kamarina

Ripristino del manto stradale dell’area danneggiata dopo i temporali che hanno causato la piena del fiume Ippari. L’Amministrazione comunale: “Al lavoro per far tornare fruibile la zona”

VITTORIA (RG) – Si sta lavorando presso la Riviera Kamarina per il ripristino del manto stradale. L’area è stata completamente danneggiata dalla piena del fiume Ippari, con i violenti temporali che si sono abbattuti in provincia nel mese di febbraio. Ingenti i danni registrati in tutto il territorio ibleo e anche la città di Vittoria è stata particolarmente colpita dal maltempo.

“Ci siamo adoperati affinché questa zona possa tornare fruibile – ha sottolineato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro -. Abbiamo trovato molte macerie. Come sapete la città di Vittoria e la frazione di Scoglitti sono attualmente un cantiere a cielo aperto e stiamo cercando di portare a compimento tutti i lavori che state vedendo in atto. Purtroppo ci siamo imbattuti in calamità che hanno portato a risultati spiacevoli. Nonostante ciò non ci arrendiamo. Ovviamente l’Amministrazione comunale si è messa in moto per cercare le misure opportune di finanziamento per poter immediatamente iniziare i lavori di rifacimento di tutta questa strada e del suolo”.

“Abbiamo preso atto delle condizioni disastrose in cui versa il sito e – ha aggiunto l’esponente della Giunta Aiello – stiamo cercando di portare a compimento, nel più breve tempo possibile, tutti i lavori che si sono resi necessari a causa delle calamità naturali che hanno interessato questo lembo di territorio”.

Per l’Amministrazione è stata massima l’attenzione alla zona perché i danni sono stati ingenti.

“Ci siamo messi subito in moto, comunque, nel caso della riviera Kamarina – ha continuato Nicastro – per cercare le misure opportune di finanziamento al fine di potere immediatamente avviare l’azione di ripristino e quindi il rifacimento di tutta questa strada, la messa in posa dei massi, la ricostituzione del fondo e, a seguire, la posa dell’asfalto. A breve, dunque, sarà possibile constatare anche le operazioni per la finitura dell’intervento. Stiamo lavorando e siamo sempre qui sul posto”.

Sono diversi comunque gli interventi attualmente in atto in città – come specificato dall’assessore – e diverse le opere in programma.

“Il nostro compito – ha concluso l’assessore Nicastro – è quello di ricostruire la città ed è quello che stiamo facendo grazie alla guida del sindaco Francesco Aiello. Non molleremo neanche di un centimetro. Eravamo consapevoli delle difficoltà ma ci siamo candidati proprio per questo. Con la buona volontà, con l’amore e la passione che abbiamo per questa città, ci daremo da fare per ricostruirla”.