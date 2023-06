Vittoria, trovato in casa con droga e 3mila euro in contanti: arrestato 27enne

L’uomo è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari

A Vittoria la polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del commissariato di Vittoria con l’ausilio di personale della Squadra Cinofili di Catania hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di un soggetto, noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

Grazie al fiuto infallibile di “Nico”, un pastore belga Malinois addestrato dai poliziotti della squadra Cinofili per la ricerca di sostanze stupefacenti, durante la perquisizione è stata rinvenuta una busta in cellophane contenente 600 grammi di marijuana. Inoltre, abilmente nascosta tra i mobili di casa, è stata rinvenuta anche la somma di 2850 euro in banconote di vario taglio e suddivisa in mazzette, provento dell’attività di spaccio realizzata dall’uomo.

L’uomo è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito su disposizione dell’A.G. è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.