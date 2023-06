VivaRai2, residenti quartiere stufi per gli schiamazzi: Fiorello si scusa

Lo showmen: "Il casino c'è, e non possiamo biasimare chi si lamenta".

Le proteste sono sempre più frequenti e c’è chi sfrutta, come ormai è d’abitudine, i social per fare le proprie rimostranze. Parliamo degli schiamazzi causati dal box radio di via VivaRai2, da dove, da anni, Fiorello conduce la fortunata trasmissione. I fans, troppo rumorosi, tra selfie, grida di gioia e risate si piazzano spesso davanti i portoni dei palazzi rendendo difficile l’accesso di chi ci abita. In poche parole, chi abita in via Asiago, nella zona Prati di Roma, non ne può più.

“Non biasimiamo chi si lamenta”

A rendersene conto per primo è Fiorello: la convivenza tra i residenti e trasmissione, suolo pubblico incluso è ai ferri corti. “Vorrei dire che noi fuori non abbiamo diffusione – afferma nel corso della sua stessa trasmissione. Quando voi sentite la musica, a casa si sente ma fuori hanno gli auricolari. Comunque il casino c’è, e non possiamo biasimare chi si lamenta, lungi da noi farlo” ha riconosciuto il conduttore di VivaRai2. “Noi quando siamo fuori cerchiamo di fare piano, ci parliamo muovendo le lebbra, e ogni tanto c’è qualche schiamazzo perché arriva il pubblico da ogni parte d’Italia ed è contento quando viene qua. Comunque vi chiediamo sempre, umilmente scusa”.