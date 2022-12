Volano da 70 metri con l’auto su un torrente: due persone salvate

La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è intervenuta con una decina di tecnici assieme ai Vigili del Fuoco calandosi nel dirupo

Due persone sono state tratte in salvo ferite dopo un volo di una settantina di metri sul Torrente Chiarsò avvenuto con l’automobile su cui viaggiavano lungo una strada secondaria che da Dierico va a Paularo, in provicnia di Udine all’altezza del ponte che dalla strada comunale va alla frazione di Dior. La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è intervenuta con una decina di tecnici assieme ai Vigili del Fuoco calandosi nel dirupo, in parte lungo un sentiero laterale in parte calandosi con le corde, raggiungendo l’automobile sul fondo della forra e trovando i due viaggiatori già fuoriusciti autonomamente dall’auto, feriti ma non in gravi condizioni. Stabilizzati e imbarellati, sono stati recuperati sulla sede stradale con le corde e con la.tecnica del contrappeso e consegnati alle due ambulanze giunte sul posto. L’intervento si è svolto tra le 18 e le 20.