Palermo e New York di nuovo collegate, dopo 7 anni torna il volo diretto

Ecco quando inizieranno i voli intercontinentali dalla Sicilia agli USA a bordo di un 787 Dreamliner di ultima generazione.

Da giugno prossimo ritornerà a essere attivo dopo sette anni il volo diretto Palermo – New York dall’aeroporto di Punta Raisi.

Una buona notizia per gli amanti dei viaggi, che arriva proprio prima dell’inizio del “boom” di prenotazioni per le vacanze estive.

Quando torna il volo diretto Palermo – New York

Il primo volo è schedulato per domenica 9 giugno e collegherà direttamente l’aeroporto siciliano con lo scalo newyorkese.

Quante volte ci sarà il volo?

I collegamenti da Palermo a New York saranno assicurati da due voli settimanali, il martedì e la domenica, mentre il New York – Palermo è programmato per le giornate di lunedì e il sabato.

“Grande opportunità per la Sicilia”

“Dopo sette anni – afferma Salvatore Burrafato, presidente di GES.A.P. SpA, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo – è una grande opportunità per la Sicilia potere contare su questo collegamento diretto tra Palermo e New York”.

“Noi abbiamo la percezione di una grande disponibilità da parte del territorio ad affrontare questa sfida. Il volo parte in via sperimentale quindi la nostra attesa è che vada bene in maniera tale che possa diventare un collegamento stabile e duraturo per il futuro”.

La compagnia Neos

A coprire la tratta intercontinentale sarà la compagnia italiana Neos vettore aereo del gruppo Alpitour.

“La scelta di Palermo – dice Elisa Speziale, sales manager Neos – nasce dopo tre anni di avviamento della rotta da Malpensa e dopo vari studi e sollecitazioni che sono arrivati dal territorio non soltanto siciliano ma anche da operatori americani che sentivano la mancanza di questo collegamento. L’aeromobile che verrà utilizzato per questa rotta è il 787 Dreamliner. Si tratta di un aereo di ultimissima generazione, uno dei prodotti migliori sul mercato per operare il lungo raggio”.

“Il nostro aereo è configurato in doppia classe, Economy e Premium, dove offriamo i servizi e l’attenzione al passeggero che ci contraddistinguono da sempre, quindi comfort e attenzione all’italianità anche in termini di ospitalità e servizi offerti”.

Presentato il volo diretto Palermo – New York

La nuova rotta è stata presentata ad Agrigento nel corso di un evento a cui hanno preso parte diversi operatori del settore turistico, l’incontro rappresenta il primo passo di un progetto di co – marketing rivolto al turismo statunitense proprio in questo 2024, anno dedicato al turismo delle radici, e in prospettiva di Agrigento “Capitale Italiana della Cultura 2025.

“Agrigento capitale della cultura non è solo un’opportunità per la nostra città – sostiene l’assessore alla Cultura e al Turismo Costantino Ciulla – ma per tutta la provincia e per tutto il territorio regionale. Oggi questo evento testimonia appunto la effettiva convinzione e testimonianza che Agrigento può diventare un attrattore turistico, non essere più una città solo a vocazione turistica ma essere una città che viva di turismo e di cultura e che possa crescere e svilupparsi in linea con tante altre città d’Italia”.