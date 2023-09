Volo diretto dalla Sicilia a New York, è possibile: il progetto di Neos

C'è anche il potenziamento delle rotte da e per la Sicilia nei progetti di Neos.

Una nuova opportunità per il turismo in Sicilia grazie alla compagnia aerea Neos, che mira a introdurre un volo diretto Palermo – New York.

Un progetto, come evidenziato dal ministro del turismo Daniela Santanchè, per incentivare gli investimenti pubblici e privati nel turismo e in “nuove strutture ricettive di altissimo livello e in resort di lusso”.

Ecco i primi dettagli sull’iniziativa, che rappresenta una sfida non indifferente, soprattutto in un’isola – come la Sicilia – tormentata dalla vicenda del caro voli.

Dalla Sicilia a New York in volo diretto, il progetto di Neos

L’idea, come già specificato, è garantire ai siciliani un volo diretto per raggiungere gli Stati Uniti. “Siamo in attesa di alcune risposte da Palermo per prendere una decisione”, precisa Carlo Stradiotti, amministratore Delegato di Neos.

Per Neos “accanto ai risultati di business, la principale sfida è sviluppare le direttrici su cui Neos ha scommesso per diversificare e incrementare la propria attività di linea: il Kazakistan vede raddoppiata le frequenze verso Almaty da Milano Malpensa, l’India sarà servita anche dall’aeroporto di Verona ed è in studio un consolidamento dei collegamenti verso New York, appunto”.

Le novità del 2024

Neos punta al rafforzamento delle frequenze nell’Africa orientale e mira a rendere giornaliero il collegamento verso Zanzibar e Mombasa. In più, continua a lavorare anche sul segmento cargo.

“Ovviamente – aggiunge Stradiotti – non ha più la rilevanza che registrava durante la pandemia, ma resta un’attività che ci permette di ampliare il nostro business. La diversificazione è sempre più importante e fondamentale per sostenere la nostra crescita, non solo in termini di volume e fatturato, ma soprattutto in termini di prodotto e servizi offerti”.

“Del resto, uno degli obiettivi nel medio termine è sicuramente quello di rafforzare ancora di più la promessa ai clienti e servizi, ospitalità e accoglienza a bordo sempre più allineati – spiega Stradiotti – oltre ovviamente agli impegni di puntualità, affidabilità operativa e stabilità degli operativi”.

La principale novità di questo inverno sarà la rotta che unirà Milano a Phuket a partire dal 19 dicembre 2023, con partenza ogni martedì.

Immagine di repertorio