Il volo è ritardo, Tony Sperandeo protesta e viene fatto scendere dall’aereo

Secondo la versione di Tony Sperandeo, l'attesa sarebbe stata di oltre due ore. Al momento delle spiegazioni, sarebbe stato allontanato.

L’attore palermitano Tony Sperandeo è stato fatto scendere dall’aereo che avrebbe dovuto prendere a Milano per tornare in Sicilia perché protestava per un ritardo.

Sperandeo aveva trascorso il Natale nella città meneghina e avrebbe dovuto fare rientro a Palermo con un volo diretto il 26 dicembre, ma l’aeromobile della compagnia Wizzair non sarebbe stato pronto a partire.

La versione di Tony Sperandeo

Secondo la versione dell’attore, lui e gli altri passeggeri avrebbero atteso almeno due ore prima al gate e poi sul bus navetta che li avrebbe condotti all’aereo.

La causa della mancata partenza, secondo quanto si apprende, sarebbe stata dovuta all’assenza di due passeggeri e, per questioni di sicurezza, non sarebbe stato possibile mettersi in volo. I passeggeri, tra cui Sperandeo, non avrebbero gradito l’avvenimento.

L’attore palermitano avrebbe quindi chiesto delle spiegazioni, ma sarebbe stato allontanato dal personale a causa delle proteste, sotto scorta della polizia.