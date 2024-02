Voto province in Sicilia, Corsaro (FI): “Ok elezioni di secondo livello, purché non si tardi ancora”

Il sindaco di Misterbianco: "Centrodestra faccia spogliatoio e volti pagina"

“L’esito del voto all’Ars sulle Province ha deluso un po’ tutti, ma ora il centrodestra regionale deve saper voltare pagina. Prima degli equilibri politici, vengono infatti gli interessi della Sicilia e gli impegni assunti con gli elettori. Noi dobbiamo mantenere l’impegno a rimettere in funzione le Province dopo il flop della Legge Delrio, perché i cittadini ci chiedono servizi ed efficienza. Noi siamo da sempre per l’elezione diretta, ma viste le circostanze vanno bene anche le elezioni di secondo livello, purché a Palermo non si tardi ancora e si raggiunga l’obiettivo. Questo è un sentimento comune a moltissimi amministratori dell’Isola”. Lo afferma il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, responsabile Enti locali di Forza Italia a Catania e componente del direttivo Anci Sicilia, a proposito dello stop imposto alla riforma delle Province a Palazzo dei Normanni.

Corsaro: “Governo regionale e centodestra devono fare spogliatoio e andare avanti”

«Il Governo regionale e i partiti del centrodestra – prosegue il sindaco Corsaro – sono chiamati a fare spogliatoio e ad andare avanti, guardando alle esigenze della Sicilia. Per le Province, a prescindere dalle modalità elettive, ci vuole una governance che torni a occuparsi di scuole, strade, territorio. Nelle more di una riforma nazionale, ripristinare l’ente intermedio significa sostenere i cittadini e dare una mano ai Comuni, chiamati spesso a sobbarcarsi il compito di riempire un vuoto», conclude l’esponente azzurro.

