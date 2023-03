Vulcano, scoperte carcasse di auto abbandonate: 28 multe e una denuncia

I carabinieri della Stazione di Vulcano, in provincia di Messina, hanno concluso una serie di controlli finalizzati a contrastare l’abbandono incontrollato di auto fuori uso in aree rurali pubbliche e private; l’operazione ha portato all’elevazione di multe di circa 17mila euro e una denuncia.

Sono state scoperte 33 carcasse di mezzi non più funzionanti, abbandonati in campagna o nascosti tra la vegetazione. Tra questi 15 autovetture, 13 roulotte, 3 motoveicoli, 1 furgone e 1 macchina operatrice semovente, tutti in uno stato di degrado tale da essere considerati rifiuti e dannosi per l‘ambiente.

Dopo aver individuato i 28 proprietari dei mezzi, i carabinieri li hanno sanzionati per l’abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi sul suolo, con multe di circa 17mila euro.

I controlli dei carabinieri proseguiranno ad oltranza

Invece, un soggetto è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, in quanto nel veicolo di sua proprietà sono state trovate sostanze dannose per l’ambiente.

Ai responsabili è stato imposto l’obbligo di smaltire immediatamente le carcasse, pena l’emissione di un’ordinanza sindacale che impone l’immediato smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, i carabinieri hanno annunciato che i controlli proseguiranno con l’obiettivo di prevenire e reprimere eventuali violazioni alle normative ambientali e garantire il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di preservare la bellezza del territorio delle Isole Eolie.