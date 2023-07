Zes unica per il Sud, Schifani: “Direzione di colmare il gap che separa le regioni del Sud da quelle del Nord”

la proposta di una Zes unica per il Sud Italia presentata in Ue è stata approvata dalla Commissione Europea.

Giunge notizia in queste ore da molti esponenti del Governo che la proposta di una Zes unica per il Sud Italia presentata in Ue è stata approvata dalla Commissione Europea. Subito sono arrivate le gioie e le esultanze da parte degli esponenti della maggioranza ma anche da altri al di fuori della politica.

Secondo il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Calderoli è un grande traguardo: “È senza dubbio positivo che la Commissione Europea abbia accolto positivamente la proposta del governo di istituire un’unica Zona Economica Speciale per tutto il Sud. Si tratta di una iniziativa che può rappresentare un’importante opportunità di rilancio e sviluppo del mezzogiorno, puntando a ridurre i divari di questi territori con il resto d’Europa e anche all’interno dei confini nazionali. Dopotutto è lo stesso obiettivo che l’esecutivo si pone con la riforma sull’autonomia differenziata e la definizione dei lep”. Così il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

“Questi due processi insieme possono essere un volano che farà decollare il Sud, e con esso anche il Paese. Trasparenza, responsabilità, efficienza e buona amministrazione sono la colonna portante di queste iniziative che possono garantire crescita, semplificazione, sostegno alle imprese e nuovo slancio. Ciò che è emerso nell’incontro tra il Ministro Fitto e la Vicepresidente Vestager permette di guardare al futuro con fiducia, per cui avanti tutta in questa direzione”, conclude.

Zes unica al Sud, la soddisfazione di Schifani

Anche il presidente della Regione Sicilia si è espresso sull’approvazione della proposta da parte della Commissione Europea e ha detto: “Il via libera della Commissione europea alla creazione di una Zes unica per il Sud Italia è un’ottima notizia per tutte le regioni del Meridione e un atto concreto che va nella direzione di colmare il gap che separa le regioni del Sud da quelle del Nord”.

Così ha detto Renato Schifani, in merito alla notizia dell’”ok” dato dalla responsabile della Concorrenza della Commissione Ue Margrethe Vestager, al ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, sulla proposta del governo italiano all’istituzione di una Zona economica speciale per l’intero Sud superando le attuali otto.

“Si tratta di un risultato importante e per questo va un grande apprezzamento al lavoro svolto dal ministro Fitto nell’interesse di tutto il Sud Italia”, conclude Schifani.