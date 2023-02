Esce da locale, scivola e si spacca la testa: 45enne finisce in ospedale

L'uomo protagonista della brutta caduta ad Agrigento è stato costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Un 45enne di Agrigento è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio della città dei templi a seguito di una brutta caduta.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe riportato un brutto trauma cranico a seguito di uno scivolone la sera di martedì 21 febbraio, al momento di rincasare dopo aver trascorso qualche ora all’interno di un locale.

La caduta e i soccorsi

Per cause ancora da comprendere, il 45enne avrebbe perso l’equilibrio per finire quindi a terra, sbattendo la testa sull’asfalto. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere il malcapitato e a trasferirlo nel nosocomio, dove gli sono stati applicati diversi punti di sutura.

Nonostante la ferita rimediata, l’uomo fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita. Esclusa qualsiasi tipo di aggressione violenta, la caduta potrebbe essere stata causata da qualche bicchiere di troppo.