A Catania arrivano i semafori intelligenti: onda verde nelle principali arterie

La regolazione delle fasi semaforiche in base ai flussi di traffico in tempo reale, agevolerà la fluidità anche del mezzo pubblico.

È già in atto nella Città di Catania l’attività congiunta di Comune e AMTS per la modernizzazione degli impianti semaforici e, al contempo, per l’integrazione di moderni sistemi di gestione della mobilità attraverso l’installazione di una rete di sensori che permettono di raccogliere in tempo reale stime sul traffico, per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare grazie a un controllo più moderno e centralizzato. ITS: è questa la sigla per indicare i Sistemi Tecnologici Intelligenti che consentiranno, infatti, il miglioramento del sistema di controllo e pianificazione del traffico.

Semafori intelligenti e onda verde

Con questi semafori, infatti, sarà possibile ottenere la cosiddetta “onda verde” in tutte le principali arterie della città, oltre che la strategica regolazione delle fasi semaforiche in base ai flussi di traffico in tempo reale, avendo sempre come primo obiettivo la priorità per il trasporto pubblico. Attraverso questi interventi mirati, così, potranno essere ampliate le aree comunali in cui sono presenti gli impianti innovativi e potranno essere modernizzate le tecnologie e le strumentazioni delle zone già coperte.

In particolare, uno dei passaggi più importanti di tale miglioramento tecnologico è quello che prevede che gli impianti semaforici siano centralizzati e che vengano gestiti da un sistema UTC di ultima generazione.

Tramite il programma PON Metro (Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020) REACT-Eu – Asse 6 – Intervento CT 6.1.2.e Titolo Progetto “Riqualificazione del sistema di regolazione semaforica della città ed efficientamento energetico degli impianti”), AMTS ha già selezionato gli impianti con maggiore necessità di interventi, dotandosi di una piattaforma OMNIA di SWARCO ITALIA, che consente di gestire in maniera intelligente e integrata il sistema di monitoraggio del trasporto pubblico (AVM) e di controllo semaforico nell’ambito del centro abitato.

Gli interventi appena citati, che riguarderanno solo impianti semaforici esistenti, prevedono la fornitura e relativa posa in opera di impianti che hanno anche lo scopo di potenziare il sistema si regolazione semaforica, in un’ottica di integrazione con la piattaforma OMNIA, oltre alla riqualificazione energetica delle lanterne semaforiche.

Verranno, pertanto, effettuati interventi di:

sostituzione di regolatori semaforici obsoleti con modelli di nuova generazione in grado di interfacciarsi con la piattaforma OMNIA, comprensiva di redazione della documentazione d’incrocio sulla base di rilievi da eseguire a campo con il supporto di personale interno alla S.A., dei lavori edili necessari all’installazione degli stessi, dei relativi dispositivi elettronici e di tutti i cablaggi necessari al collegamento con la piattaforma centrale;

sostituzione delle lanterne semaforiche di tipo tradizionale ad incandescenza con lanterne con tecnologia a led;

sostituzione di pali a sbraccio e paline;

fornitura, installazione e centralizzazione di rilevatori di dati di traffico;

fornitura licenze per la centralizzazione del sistema;

formazione specifica per la configurazione degli impianti semaforici e l’integrazione nel sistema di centrale.

Tutti passaggi importanti per proseguire lungo il percorso di miglioramento della mobilità sostenibile progettato da Comune e Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa per il capoluogo etneo.