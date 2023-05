A Sciacca successo per il ritorno del Carnevale

La manifestazione, dopo tre anni di stop a causa della pandemia, ha riportato in piazza cittadini e visitatori, che hanno affollato gli alberghi del territorio. La conclusione nel prossimo weekend

SCIACCA (AG) – Il centro saccense ha confermato di essere la vera città del Carnevale. Lo spostamento del periodo e del sito non hanno intaccato l’amore e la passione della gente verso questa manifestazione. Numerosi cittadini si sono riversati lungo la via Allende nelle prime due giornate di festa. Diverse migliaia di persone, molte delle quali in maschera, hanno assistito a tutte le svariate esibizioni che si sono svolte mattina e sera.

Molti giovani hanno prolungato la permanenza oltre la sfilata continuando a ballare o a festeggiare con gli amici con lo sfondo dei carri allegorici che si stanno contendendo i premi assegnati dalla giuria di esperti. Successo hanno riscosso anche i gruppi mascherati che si sono alternati sul palco e lungo il percorso, così come gli inni, i balli e le coreografie. Molto partecipato anche il Carnevale dei bambini.

Come sottolineato dagli organizzatori, “tutto è andato alla perfezione sia all’interno del percorso che all’esterno, con i parcheggi e i bus navetta che hanno evitato l’intasamento delle strade e con un capillare ed efficace controllo delle forze dell’ordine”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai titolari di strutture di accoglienza e di ristorazione, visto che Sciacca ha fatto registrare il pienone e così anche per il prossimo appuntamento del 3 e 4 giugno prossimo, quando Sciacca tornerà a essere la città della festa del Carnevale.

Si tornerà in strada il 3 giugno alle 15 con la sfilata dei sei carri allegorici e con lo spettacolo alle 19 condotto da Francesca Mandalà e Giovanni Bilello con ospite Francesca Rettondini. Domenica 4 giugno alle 11,30 tornano sul palco i bambini di maschera coordinati da Vinz Termine, Giovanni Giglio e Massimo Napoli. Dopo l’interruzione delle 13, si riprenderà alle 16 con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Alle 18 ci sarà un revival degli inni con gli Abracadabra e alle 19 lo spettacolo sul palco condotto da Roberta Mandalà e Giovanni Bilello con ospite Matilde Brandi. Alle 24 chiusura della manifestazione con il tradizionale rogo del carro di Peppe ‘Nnappa.

“In questi mesi – ha commentato il sindaco Fabio Termine – abbiamo lavorato giorno e notte per far sì che arrivasse questo momento. Voglio ringraziare i carristi, tutti gli operatori del Carnevale, la Meridiana, ma anche gli uffici, i dirigenti e tutti coloro i quali, instancabilmente ci hanno accompagnato in questo tortuoso percorso. Dopo tre anni è tornato ufficialmente il Carnevale di Sciacca”.