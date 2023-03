A Taormina De Luca sfida l’uscente Bolognari: i candidati in provincia di Messina

L'ex sindaco di Messina punta a una nuova fascia di primo cittadino. Diversi uomini di Sud chiama Nord in corsa negli altri comuni. Chi sono.

Il 28 e il 29 maggio si voterà in trentatré dei 108 comuni messinesi, dai più grandi come Taormina, Sant’Agata di Militello, Scaletta Zanclea, ai piccoli centri di Roccafiorita ( con appena 183 abitanti), Militello Rosmarino, Mongiuffi Melia.

Le mosse di De Luca

A Taormina la campagna elettorale è iniziata da un anno. Due le candidature certe. In campo l’uscente Mario Bolognari, docente universitario si presenterà con una lista che si dovrebbe chiamare “Noi, Taormina”. Cinque anni fa vinse con la lista “La nostra Taormina”. Il sindaco in carica andrà a scontrarsi col deputato regionale ed ex sindaco di Messina Cateno De Luca che si è subito messo al lavoro per organizzare la campagna elettorale. Sarà in corsa con il suo movimento Sud chiama Nord. Non è stata ancora confermata la presenza di dei due candidati Eddy Tronchet e Antonio D’Aveni con Orgoglio Taormina.

A Sant’Agata di Militello, dodicimila residenti circa, si prevede una sfida a tre. Ci sarà il sindaco uscente ed ex parlamentare Bruno Mancuso, che a scanso di equivoci, nei giorni scorsi ha confermato la candidatura. Gli avversari sono l’avvocato Paolo Starvaggi e Nicola Versaci con la lista “Io Amo Sant’Agata”.

Nel comune ionico di Roccalumera, confermate finora le candidature del deputato regionale Giuseppe Lombardo, che fa parte del gruppo di di De Luca. Correrà, appunto, con il movimento Sud chiama Nord. In corsa anche l’attuale vicesindaco Miriam Asmundo e Giuseppe Saitta.

Da Furci ad Alì

A Furci Siculo in due si contendono la fascia. Il sindaco uscente della Lega Matteo Francilia che aveva corso a settembre per un posto all’Ars si contenderà la poltrona di sindaco con l’avversario Francesco Rigano. A Scaletta Zanclea tenterà di fare il tris l’uscente Gianfranco Moschella che, sciolte le riserve, ha confermato la decisione di ricandidarsi per la terza volta. L’altro candidato è Filippo Manganaro già vicepresidente drl consiglio comunale. Potrebbe essere in partita anche un terzo candidato Tindaro Briguglio, consigliere comunale ma non c’è ancora l’ufficialità.

Ad Alì Terme due i candidati ufficiali in corsa. Si tratta del primo cittadino uscente Carlo Giacquinta (che godrebbe del sostegno di Cateno De Luca) e dell’avversario Tommaso Micalizzi, avvocato e già consigliere e assessore Nel comprensorio tirrenico di Santa Lucia del Mela ci riprova il sindaco uscente Matteo Sciotto che definisce una scelta di cuore quella di rimettersi in gioco. È il fratello di Pietro Sciotto, patron del Fc Messina Calcio

Gli altri Comuni

A Montagnareale si prevede un duello tra Simone Natoli e l’attuale vicesindaco Salvatore Sidoti con la lista “I Democratici per il terzo millennio”. A Mazzarra Sant’Andrea è pronto a riprovarci il sindaco uscente Carmelo Pietrafitta. A Pace del Mela due i candidati ufficiali: si tratta del consigliere in carica Danilo Pagano, sostenuto dal movimento Sud chiama Nord di De Luca e del sindaco uscente Mario La Malfa.

Gli altri comuni al voto sono Alì, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Mojo Alcantara, Monforte Sangiorgio, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Roccavaldina, Sab Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina.