Nuovo mese e nuovi lavori sull’A19: previsti interventi straordinari, ecco dove e quando

Ecco l'avviso dell'Anas sulle modifiche alla viabilità, che interesseranno un tratto della Palermo-Catania per diverse settimane.

Nuovi lavori lungo l’autostrada A19 “Palermo – Catania”: a partire da martedì 2 maggio, infatti, l’area tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa saranno oggetto di interventi di manutenzione straordinaria.

Ecco la nota dell’Anas con gli aggiornamenti sulle operazioni previste e le modifiche previste in termini di viabilità.

A19, lavori di manutenzione straordinaria dal 2 maggio

“A partire da martedì 2 maggio, saranno eseguiti i previsti interventi di manutenzione straordinaria su due viadotti dell’autostrada A19 Palermo-Catania tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa, nell’ambito del piano di riqualificazione in corso su tutta l’autostrada”.

“Saranno interessate dai lavori le carreggiate in direzione Catania dei due viadotti contigui denominati Passo Mattina I e Passo Mattina II, con deviazione del traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta. Per la presenza ravvicinata di tale cantiere con lo svincolo di Tremonzelli si renderà necessaria, per tutta la durata dei lavori che si protrarranno sino al 2 agosto, anche la contemporanea chiusura della rampa in ingresso verso Catania”.

“I veicoli diretti da Tremonzelli in direzione Catania potranno percorrere le Statali 120 e 290 con immissione in autostrada allo svincolo di Resuttano.

