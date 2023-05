Accoltella moglie più volte, donna in prognosi riservata: fermato 54enne

Tutte le attività tese alla ricostruzione esatta della dinamica nonché delle cause del gesto sono tuttora in corso

Ha accoltellato più volte la moglie nella loro abitazione di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, per cause probabilmente riconducibili a incomprensioni coniugali. E’ accaduto ieri sera. La donna, una 43enne di origine albanese, incensurata, dopo essere stata trasportata all’ospedale, è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico ed attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata.

Sempre nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio il marito, un 54enne, anche lui di origine albanese, incensurato. Nell’abitazione dei coniugi è intervenuto anche personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari che, nel corso del sopralluogo, ha repertato anche il coltello quasi certamente utilizzato per l’aggressione. Tutte le attività tese alla ricostruzione esatta della dinamica nonché delle cause del gesto sono tuttora in corso.