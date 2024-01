Accordo tra Grimaldi Lines e Cofidis: ecco i nuovi vantaggi per chi viaggia in mare

Grazie a questa partnership il pagamento del viaggio potrà avvenire in piccole rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi.

Acquistare un viaggio con Grimaldi Lines sarà più facile grazie alla partnership tra la compagnia di navigazione e Cofidis che fa così il suo ingresso nel mondo del turismo. Il gruppo Grimaldi, come appreso in anteprima da milanofinanza.it, ha, infatti, annunciato oggi, 18 gennaio, di aver siglato un accordo con Cofidis, leader nel settore del credito al consumo per il mercato B2B e B2C.

Preziosa sinergia

Grazie a questa partnership e in collaborazione con Nexi, provider della piattaforma dei pagamenti del gruppo Grimaldi, i clienti che acquistano un viaggio sul sito www.grimaldi-lines.com possono selezionare il metodo di pagamento PagoDIL by Cofidis, scegliendo la dilazione in 5 o 10 rate mensili, senza interessi, né costi aggiuntivi. Questa sinergia permette ai passeggeri residenti in Italia di prenotare il proprio viaggio in nave, senza dover corrispondere subito tutto l’importo, ma pagandolo in comode rate con maggior flessibilità.

Servizio comodo ed efficiente

Cofidis, con la soluzione PagoDIL, fa così il suo ingresso nell’universo del turismo e in particolare nel settore del trasporto passeggeri e auto, mentre Grimaldi Lines – con la sua moderna flotta di 14 navi passeggeri e il suo esteso network di collegamenti marittimi verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia Tunisia e viceversa – offre all’utenza un nuovo servizio di pagamento, comodo ed efficiente.

Accessibile a tutti

“Abbiamo intrapreso da tempo con entusiasmo una politica di partnership e accordi che ci consente di garantire all’utenza un’offerta particolarmente ricca e articolata in termini di modalità di pagamento”, ha commentato Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines, aggiungendo che “il nostro costante impegno nel rendere il viaggio via mare accessibile a tutti non può prescindere dalla tipologia di servizio offerta da PagoDIL by Cofidis, con la possibilità di comode rate senza nessun costo aggiuntivo”.

Soluzioni innovative di pagamento

Luca Giambartolomei, direttore commerciale di Cofidis Italia, si è detto felice di collaborare “con un marchio di fama internazionale come Grimaldi Lines per offrire ai loro clienti la miglior esperienza di acquisto online. Questa nuova importante partnership dimostra non solo la nostra capacità di diversificazione nel canale eCommerce, ma anche il continuo impegno di Cofidis nell’offrire soluzioni di pagamento innovative e altamente flessibili, progettate per semplificare l’esperienza di acquisto dei consumatori e per far crescere in modo sostenibile il business dei nostri partner”.