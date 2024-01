Acireale, anziana derubata della borsa: ritrovata assieme a petardi e coltello, 2 denunciati

Decisivo, per i risalire ai colpevoli, l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza

Le ha strappato dalle mani una borsa griffata del valore di 1.500 euro mentre si accingeva a salire sulla propria auto parcheggiata. A perpetrare il furto ai danni di un’anziana, un uomo con il viso travisato da un cappuccio. Una volta messo a segno il colpo è fuggito a piedi nelle vie limitrofe di Acireale. L’episodio la scorsa sera, giorno 17/01/2024, con i Carabinieri della Stazione di guardia Mangano che sono riusciti, grazie al fiuto investigativo ed alla profonda conoscenza del territorio, a recuperare e restituire alla vittima, già nella stessa serata, la preziosa borsa.

Videosorveglianza preziosa

Ad essere denunciati due uomini di 29 e 45 anni, entrambi trovati in possesso, oltre che della refurtiva, anche di un coltello a serramanico, petardi rudimentali e marijuana. Per rintracciarli i militari, coordinati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Acireale, in sinergia con quella di Giarre, hanno subito predisposto dei posti di controllo. Monitorati i punti più strategici del territorio e, nel contempo, acquisite le testimonianze dei passanti. Decisivo, per risalire ai colpevoli, l’esame a tappeto delle immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti nella zona.

Le condanne

I due uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di Ricettazione, furto con strappo e porto d’armi e oggetti atti ad offendere nonché segnalati alla Prefettura di Catania per detenzione, per uso personale, di sostanza stupefacente.