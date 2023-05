Acquaviva Platania, avviso per l’assegnazione degli alloggi popolari

Interessa residenti che rispondono a determinati requisiti: tra questi il non essere in possesso di uno o più immobili e un reddito annuo complessivo che non superi una determinata soglia

ACQUAVIVA PLATANI (CL) – Il Comune ha pubblicato un bando di concorso per integrare le domande di assegnazione di alloggi popolari sul territorio.

Per poter presentare domanda per l’assegnazione è necessario il possesso di alcuni requisiti, quali la cittadinanza italiana, o, se stranieri, il possesso di un regolare permesso di soggiorno, la residenza nel Comune di Acquaviva Platani e/o lo svolgimento della propria attività lavorativa presso il territorio comunale e, infine, il possesso di un reddito annuo complessivo non superiore a 15.639,46 euro. È inoltre necessario che il richiedente non sia proprietario di uno o più immobili in grado di soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare. Si evidenzia inoltre che questi requisiti siano mantenuti per tutta la durata della procedura e fino all’assegnazione dell’eventuale alloggio.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e in distribuzione presso gli Uffici stessi. Ai fini della corretta presentazione della domanda è necessario allegare una serie di documenti: la dichiarazione sostitutiva del certificato di cittadinanza italiana, in calce alla domanda; la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza; la dichiarazione sostitutiva del certificato dello stato di famiglia, carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale se il partecipante è straniero; dichiarazione sostitutiva relativa all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee) per lavoratori dipendenti o pensionati, e, infine, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mancato possesso di beni immobili. In presenza di alcuni casi particolari, se comprovati da correlativa documentazione, è possibile ottenere un ulteriore punteggio ai fini della graduatoria che verrà stilata per l’assegnazione finale degli alloggi. Queste ipotesi sono previste in particolare per chi coabita con più di un nucleo familiare; vive in un alloggio precario, non adibito ad abitazione e privo di servizi igienici; per chi vive in un alloggio che per calamità naturali o altre cause deve essere sgomberato, o ancora, per sfratto; a favore di chi sia invalido civile o militare.

La disciplina per l’assegnazione degli alloggi prevede infine una riserva destinata ad alcune categorie: ragazze madri, separate o vedove; chi sta per contrarre matrimonio o lo ha fatto da non più di tre anni; nuclei familiari con uno o più membri portatori di handicap, profughi. La riserva sarà riconosciuta in presenza della relativa documentazione che ne accerti lo stato.

Esaminati gli atti si procederà alla redazione della graduatoria provvisoria, contro la quale sarà possibile presentare eventuale ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Verificati gli eventuali ricorsi, si stilerà la graduatoria definitiva. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (avvenuta lo scorso 23 marzo) presso l’albo pretorio. I moduli appositamente predisposti per la compilazione delle domande di assegnazione degli alloggi saranno in distribuzione presso gli uffici del Comune. Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata diretta al Comune di Acquaviva Platani presso l’Ufficio Assegnazione alloggi popolari.