Ad Alcamo parte la rivoluzione del traffico

Investimento da 33 milioni per connettere le statali 113 e 119 e snellire il traffico in centro urbano: si agevolerà l'ingresso e l'uscita dal centro abitato nella zona sud-ovest

ALCAMO (TP) – Pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bando di gara per la realizzazione dei lavori del primo lotto per il collegamento fra la strada statale 119 “di Gibellina” e la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”. Una gara da ben 33 milioni di euro che permetterà di decongestionare il traffico in una zona del centro urbano tra corso dei Mille e corso generale dei Medici.

Lo scorso mese di dicembre fu l’assessore regionale alcamese Mimmo Turano ad annunciare la totale copertura del finanziamento dell’opera dopo un impegno del governo nazionale e specificatamente del ministro Matteo Salvini. L’intervento sarà su circa un chilometro di rete viaria che permetterà la realizzazione di questo nuovo collegamento con la previsione anche di realizzare una strada extraurbana secondaria, svincoli e rotatorie per le riconnessioni con la viabilità attuale per l’appunto sulla 113 e la 119. “Si è lavorato per tanti anni attorno a questo progetto – ha detto Turano –. Con Salvini abbiamo negoziato tutto e nell’arco di due giorni è arrivato il nuovo finanziamento per completare questa strada. A breve sicuramente potranno cominciare a lavori”.

L’infrastruttura consentirà di agevolare l’ingresso e l’uscita dal centro abitato nella zona sud-ovest e potrà funzionare anche da circonvallazione. In questo modo saranno risolti i problemi connessi alla circolazione, grazie al collegamento delle due strade statali 113 “Settentrionale Sicula” e 119 “di Gibellina”. L’intervento infrastrutturale permetterà di decongestionare il traffico soprattutto nel corso dei Mille, il tutto anche a beneficio della sicurezza e di un minore inquinamento.

“Significa – aggiunge Turano – che tutto il traffico pesante che per ora entra ad Alcamo dal corso generale Medici e prosegue sino al viale Italia può essere decongestionato. In soldoni tutto il quartiere nel corso dei Mille, che è una zona semiperiferica, diventerà città perché una strada principale di collegamento tra la statale 113 e la statale 119 ingloba il tessuto urbano”.

Il progetto prevede nello specifico la realizzazione di una strada extraurbana secondaria, con annessi svincoli e rotatorie per le riconnessioni con la viabilità esistente. Per arrivare a questo punto si è dovuto affrontare un iter molto tortuoso sul piano burocratico. È stato anzitutto necessario completare le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità delle particelle di terreno in cui dovranno realizzarsi questi lavori, con l’individuazione dei vari proprietari. Sono in tutto 35 le particelle, alcune anche dello stesso proprietario, che sono state espropriate.

Precedentemente il consiglio comunale dovette approvare la variante urbanistica che in pratica ha spianato la strada per i lavori di costruzione del collegamento viario esterno all’abitato di Alcamo. Si tratta di una variante localizzata al km 2+370 e sulla 113 al km 331+500 inerente al primo lotto. U’opera mastodontica e d’impatto tanto che fu appositamente organizzato nell’aula consiliare un incontro tra i tecnici dell’Anas, la III commissione consiliare con competenze in materia di Lavori pubblici, Urbanistica e Pianificazione del territorio, alla presenza anche di tutti i capigruppo e dell’amministrazione comunale per illustrare nel dettaglio il progetto.

“Sarà realizzato uno snodo fondamentale per la viabilità del nostro territorio – ha commentato il sindaco Domenico Surdi -. Sarà sistemato, infatti, uno degli accessi alla città soprattutto per i mezzi pesanti, concretizzando l’idea di realizzare una tangenziale intorno ad Alcamo”.