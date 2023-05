Addio a Pino Giardina, il cantante palermitano che si esibiva con Bertoli stroncato da malore

Con il gruppo Gres Band, che ebbe molto successo, fece anche diverse apparizioni televisive in Rai

Un malore improvviso si porta via Pino Giardina, 71enne noto cantante sassolese originario di Palermo. Caratterizzava Giardina la sua voce roca, con quella sfumatura tutta “black” che, insieme a Pierangelo Bertoli, lo portò, negli anni ’80, in giro per l’Italia. Con il gruppo Gres Band, che ebbe molto successo, fece anche diverse apparizioni televisive in Rai, partecipando nel 1980 al Disco per l’estate di Saint Vincent con l’album «Norma». Fu invece all’inizio degli anni ’90 che fondò una band tutta sua, la Pinogiardina live con la quale si esibì anche all’estero.

Il funerale si svolgerà venerdì mattina dalle Camere Ardenti del Policlinico: lascia la moglie, i figli e i nipoti.