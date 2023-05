Adrano, pizzeria con acqua rubata: una denuncia

Una nota pizzeria del centro di Adrano usufruiva gratuitamente del servizio idrico. I poliziotti hanno denunciato la rappresentante legale.

Una nota pizzeria del centro di Adrano usufruiva “gratuitamente” del servizio idrico. I poliziotti del Commissariato del posto hanno avviato una serie di controlli dopo una segnalazione anonima. È stato accertato il crimine e organizzato un monitoraggio con la collaborazione degli operatori di Acoset, società di gestione del servizio idrico. Dunque è stato appurato che il gestore dell’attività aveva abusivamente allacciato il proprio impianto alla rete idrica generale. In tal modo ha evaso il dovuto pagamento del canone. Gli agenti hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria la rappresentante legale dell’esercizio, un’adranita di 59 anni. Inoltre è scattato il sequestro del tubo flessibile usato per la realizzazione dell’allaccio abusivo. La donna risponde del reato di furto, aggravato dal fatto che per la sua commissione siano stati adoperati dei mezzi fraudolenti. Prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni e il pagamento della multa da 927 euro a 1.500 euro.