Aeroporto di Lampedusa, “Natale di condivisione”. Per la prima volta messa all’aerostazione

Natale speciale quest’anno all’aeroporto di Lampedusa. Il 20 dicembre, per la prima volta, alle 16,30 le porte dell’aerostazione, gestita da Ast Aeroservizi, si apriranno per una messa, officiata da don Carmelo Rizzo; un momento di riflessione e unione per i dipendenti e i cittadini dell’isola. A fare gli onori di casa saranno l’amministratore unico, Santo Castiglione, e il direttore generale, Mario Parlavecchio, di Ast Aeroservizi, e il direttore territoriale Sicilia Occidentale dell’Enac, Paolo Bonfiglio.

Legami di comunità

“L’evento “Natale di condivisione” all’aeroporto di Lampedusa rappresenta un’occasione importante per rafforzare i legami con la comunità, un momento anche di gioia per vivere in serenità la festa più bella dell’anno. Ringrazio don Carmelo Rizzo per questo momento di preghiera e riflessione e tutti i dipendenti che si sono adoperati per organizzare la manifestazione” – sottolinea l’amministratore unico di Ast Aeroservizi, Santo Castiglione.

Connessioni significative

“L’aeroporto oltre a essere un punto di riferimento importante per i cittadini di Lampedusa, con questa iniziativa si trasforma anche in un luogo di unione e aggregazione. Questo evento straordinario dimostra come possiamo creare connessioni significative, trasformando il nostro aeroporto in un centro di incontri e momenti speciali per l’isola di Lampedusa – sottolinea il direttore generale di ast Aeroservizi, Mario Parlavecchio -. Ringrazio l’amministrazione comunale che ci ha concesso in uso gratuito un pianoforte che consentirà ai passeggeri di suonare e rendere più gradevole il tempo trascorso in aeroporto”.

Collaborazione vincente

“L’apertura dell’aeroporto a eventi come questo porta benefici tangibili per la nostra comunità – sottolinea il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino -. La collaborazione che abbiamo avviato con Ast Aeroservizi consentirà di potere promuovere nuove iniziative contribuendo a rendere l’aeroporto non solo un punto di passaggio per chi arriva o per chi parte ma anche un vero e proprio centro pulsante di connessione per i nostri cittadini”.

La magia del Natale si diffonderà nell’aeroporto con l’accensione dell’albero decorato, creando un’atmosfera incantata e suggestiva. Il calore delle luci natalizie si mescolerà alla musica, con la performance della cantante Rossella Fragrapane , regalando un’esperienza indimenticabile a tutti i presenti.

Un luogo di festa

Ma non finisce qui. I bambini delle scuole parteciperanno all’evento, portando la loro allegria e entusiasmo. A rendere il tutto ancora più speciale Babbo Natale pronto ad accogliere i più piccoli e regalare sorrisi. L’aeroporto di Lampedusa si trasformerà in un luogo di festa e di connessione, unendo le persone in un’esperienza unica. Questo evento eccezionale è pensato per creare momenti di condivisione, regalando a tutti la possibilità di vivere la magia del Natale in un contesto insolito ma affascinante.