Agente Messi “Accordo Inter Miami? Notizie false, nessuna trattativa”

Smentita la notizia secondo cui la superstar argentina era vicina ad un accordo che lo avrebbe visto trasferirsi negli Stati Uniti

Lionel Messi non è in trattativa per sigillare un passaggio all’Inter Miami, squadra della Major League Soccer, alla fine della stagione. Lo ha dichiarato il rappresentante dell’attaccante del Paris Saint-German. Domenica sono emerse notizie secondo cui la superstar argentina era vicina ad un accordo che lo avrebbe visto trasferirsi negli Stati Uniti dopo la scadenza del suo contratto con il Psg il prossimo anno.

Una mossa del genere darebbe un enorme impulso allo sport in Nord America in vista della Coppa del Mondo nel 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, con Messi che in precedenza aveva indicato il desiderio di giocare in Mls. Tuttavia, il suo rappresentante Marcelo Mendez ha definito le notizie come “notizie false” e ha chiarito che non ci sono discussioni in corso. “È falso, è una notizia falsa. Non ci sono trattative per Lionel per unirsi all’Inter Miami la prossima stagione”, ha detto Mendez alla Cnn.

Messi è attualmente concentrato sul portare l’Argentina al successo nel Mondiale in Qatar, avendo segnato finora in entrambe le partite della sua squadra, incluso il primo gol nella decisiva vittoria contro il Messico sabato. L’Argentina affronterà la Polonia mercoledì, dove la vittoria assicurerà un posto nella fase a eliminazione diretta. Un pareggio sarebbe sufficiente se Arabia Saudita e Messico finissero in parità nell’altra partita del Gruppo C.