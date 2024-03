Palazzo d’Orleans, aggiornamento professionale per il personale della Regione

Investire sul fabbisogno professionale dei dipendenti al fine di raggiungere un incremento delle competenze. Dalla contabilità al Codice degli appalti, dalla gestione dei fondi comunitari alle norme per la tutela ambientale

PALERMO – Formazione e aggiornamento sono ormai alla base di qualunque attività lavorativa e non sono esclusi i dipendenti pubblici, che negli ultimi anni hanno visto il proprio lavoro cambiare e trasformarsi, in conseguenza dell’avvento dell’uso delle nuove tecnologie, in continua trasformazione ed evoluzione.

In questa ottica, il Dipartimento regionale della Formazione professionale, tramite l’accordo quadro stipulato con Consip “Digital transformation-Lotto 5”, ha attivato il progetto “Piano della formazione 2021/2022 per il personale della Regione siciliana”, destinato al solo personale alle dipendenze di Palazzo d’Orleans: investire sul fabbisogno formativo dei dipendenti al fine di raggiungere un incremento delle competenze.

Formazione per i dipendenti di Palazzo d’Orleans

Le attività formative di tipo standard, già avviate nel mese di ottobre dello scorso anno, vengono erogate sia in presenza presso i dipartimenti regionali, sia online, attraverso la piattaforma Lms della Regione siciliana. I corsi disponibili sono diversi: si va dalla contabilità regionale, in riferimento all’attuazione del decreto legislativo n. 118/2011, sia con approccio teorico che attraverso l’esame di casi pratici. Ancora, si potrà seguire un corso sulla nuova piattaforma contabile S.Co.Re, con l’obiettivo di accompagnare all’utilizzo della nuova piattaforma e di supportare compiutamente l’amministrazione nel processo di change management. Quindi, è disponibile un corso sul Codice degli appalti, trattando, nello specifico, argomenti relativi alle procedure di gara e gli acquisti tramite le piattaforme digitali, nonché il nuovo codice degli appalti, introdotto con il decreto legislativo n. 36/2023. Non meno importante, il corso per la gestione dei fondi comunitari, per illustrare le diverse fasi di programmazione, attuazione, rendicontazione e controllo. Sarà anche possibile approfondire gli aiuti di Stato relativi ai fondi comunitari, per comprenderne le diverse forme e il rispettivo inquadramento giuridico. Poi, un corso relativo all’architettura, alle missioni, alle priorità trasversali e ai principi generali del Pnrr. Da segnalare anche il corso sulla normativa per la tutela ambientale, che si soffermerà sugli argomenti relativi alla legislazione ambientale, con particolare riferimento ai temi della gestione dei rifiuti, autorizzazioni allo scarico, depurazioni e autorizzazioni ambientali.

L’elenco si completa con altri tre corsi

Il primo è relativo al settore energia della Polizia giudiziaria, e tratta della sicurezza dei lavoratori minerari e delle attività estrattive, i procedimenti amministrativi propedeutici al rilascio delle autorizzazioni di cava o di concessione mineraria, dei temi dell’attività di prevenzione e repressione della polizia giudiziaria nel settore minerario, della valutazione dei rischi e del sistema sanzionatorio. Il secondo riguarda sempre il settore energia in riferimento alla riscossione rifiuti e si sofferma sugli argomenti relativi agli aspetti sia giuridici che contabili connessi alla riscossione dei canoni, proponendone anche esempi pratici. In ultimo, un corso basico sulle competenze digitali, incentrato sulla transizione digitale, che ha l’obiettivo di potenziare le abilità digitali ed incrementare le capacità dell’amministrazione di sfruttare i molteplici e continui cambiamenti del mondo digitale.

Tutti i dipendenti che desiderano accedere ai percorsi formativi, dovranno inviare una e-mail dal proprio indirizzo di posta istituzionale all’indirizzo noreplylms@regione.sicilia.it, indicando i propri dati anagrafici, qualifica e livello e ufficio di riferimento, insieme al titolo del corso che si intende frequentare.