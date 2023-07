Anziana circondata da “branco” di adolescenti e picchiata selvaggiamente: si indaga a Palermo

In corso le indagini sulla brutale aggressione avvenuta nei pressi di una gelateria di via Mariano Stabile a Palermo.

Ancora un episodio di violenza in Sicilia, una tremenda aggressione ai danni di una donna anziana: è avvenuto nei pressi di una gelateria in via Mariano Stabile, nel centro storico di Palermo.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del terribile gesto.

Aggressione ad anziana in via Mariano Stabile a Palermo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, la malcapitata anziana sarebbe stata circondata da un gruppo di adolescenti in monopattino proprio davanti alla gelateria. Tre di loro l’avrebbero picchiata selvaggiamente, gli altri due avrebbero assistito. Uno dei giovani sarebbe tornato poco dopo essersi allontanato per dare un ultimo pugno e uno schiaffo alla signora. Mistero sulle ragioni del terribile gesto.

Alcuni passanti, testimoni della brutale aggressione, sarebbero intervenuti per soccorrere l’anziana, informando le autorità competenti di quanto accaduto. Sono in corso gli accertamenti di rito sull’accaduto.

Immagine di repertorio