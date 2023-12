Spaccio di droga interrotto, in tre si scagliano contro i carabinieri: uno finisce in ospedale

Un terribile gesto di violenza ai danni delle forze dell'ordine in provincia di Agrigento: ecco cosa è accaduto.

Violenta aggressione ai danni dei carabinieri intervenuti per interrompere lo spaccio di droga: è accaduto a Racalmuto, in provincia di Agrigento, dove tre persone sono state denunciate.

Uno dei militari dell’Arma, purtroppo, è rimasto ferito. Venti i giorni di prognosi per le lesioni riportate.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti – CLICCA QUI

Aggressione ai carabinieri a Racalmuto, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i militari avrebbero scoperto una compravendita di crack durante un controllo in contrada Provvidenza. Le tre persone coinvolte, vistesi scoperte, si sarebbero scagliate contro i carabinieri e ne avrebbero ferito uno.

Il malcapitato sarebbe finito al Pronto Soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì e avrebbe ricevuto una prognosi di 20 giorni per le ferite riportate in seguito all’aggressione.

I responsabili

Per l’ennesimo episodio di violenza ai danni delle forze dell’ordine sono state denunciate tre persone: due uomini disoccupati di Grotte di 41 e 38 anni e un 58enne di Racalmuto. Quest’ultimo ha ottenuto una denuncia sia per resistenza a pubblico ufficiale che per possesso di droga ai fini di spaccio; gli altri due, invece, sarebbero gli autori materiali dell’aggressione e per questo sono stati deferiti solo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Immagine di repertorio