Aggressione al comandante della polizia municipale durante la festa in paese

Prognosi di 8 giorni per il comandante Luigi Marulli di Monreale, in provincia di Palermo.

Nuova aggressione ai danni delle forze di polizia, nello specifico al comandante della polizia municipale di Monreale (PA), Luigi Marulli.

Un nuovo gesto di violenza ai danni di un lavoratore, non troppo diverso – se non per il ruolo della vittima – dall’aggressione a un autista Amts registrata nelle scorse ore a Catania, un fatto che ha scatenato le reazioni della politica e delle istituzioni.

Aggressione al comandante della polizia municipale di Monreale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli inquirenti, ieri sera – mentre erano in corso i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso – un uomo avrebbe aggredito il comandante Marulli, ferendolo e provocandogli ferite con una prognosi di ben 8 giorni.

Sconosciute le ragioni del terribile gesto ai danni del lavoratore. In una nota, l’Amministrazione comunale di Monreale – nella persona del sindaco Alberto Arcidiacono – esprime solidarietà nei confronti del comandante: “L’Amministrazione Comunale è al fianco del comandante Marulli a cui va il nostro ringraziamento per l’impegno e la dedizione con cui quotidianamente che garantisca la sicurezza alla popolazione, soprattutto in questi giorni di festa”.