Aggressione “immotivata” alla moglie: scatta il “Codice rosso” nell’Agrigentino

L'uomo - di Licata (AG) è accusato di maltrattamenti in famiglia.

Un uomo di 49 anni è stato denunciato per l’aggressione – a quanto pare per futili motivi – alla moglie: è accaduto a Licata, in provincia di Agrigento.

L’accusa nei confronti dell’uomo è di maltrattamenti in famiglia. La polizia, intervenuta sul posto, ha attivato il cosiddetto “codice rosso” per la tutela delle vittime di violenza.

Aggressione alla moglie, uomo denunciato a Licata

Secondo l’accusa, il 49enne avrebbe iniziato a colpire e a scagliarsi contro la moglie per futili motivi. E non sarebbe neanche la prima volta. La donna, quindi, ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subìte davanti agli agenti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della polizia di Licata, attivando il codice rosso e denunciando il presunto marito violento.

L’episodio di stalking a Catania

Di storie di aggressioni e violenza fisica e psicologica se ne sentono tante, purtroppo. Nelle scorse ore, per esempio, a Catania un 40enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico con accuse di atti persecutori e stalking nei confronti dell’ex fidanzata. La donna sarebbe stata più volte minacciata, contattata costantemente e perfino seguita in alcuni casi. Dopo l’ennesimo caso, la malcapitata ha trovato il coraggio di denunciare, come la donna protagonista dell’episodio di Licata, riuscendo finalmente a porre fine al proprio incubo con l’aiuto delle forze dell’ordine.