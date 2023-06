Agrigento, arcivescovo incontra sindaci neo eletti: “Sinergia per superare emergenze”

Incontro oggi tra l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, e i sindaci neo eletti della Provincia.

Incontro oggi tra l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, e i sindaci neo eletti della Provincia. Un faccia a faccia che si è tenuto nel Palazzo vescovile e a cui hanno partecipato anche il vicario generale, don Giuseppe Cumbo, e il direttore dell’ufficio di pastorale sociale e del lavoro, don Mario Sorce. All’incontro erano presenti i primi cittadini di Licata, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, Sant’Angelo Muxaro, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Burgio, Castrofilippo e Grotte. I sindaci hanno sottolineato soprattutto i problemi con cui ogni giorno si devono confrontare con “fondi sempre più esigui”, ma anche “le tante altre potenzialità e risorse ambientali e culturali di cui il territorio è ricco”.

Tra le emergenze al centro dell’incontro il tema delle infrastrutture che “frena lo sviluppo economico”, quello dello spopolamento dei comuni con “sempre più giovani che lasciano la propria terra in cerca di lavoro e dignità altrove”. E ancora il disagio giovanile e sociale che “si manifesta in maniera trasversale con l’aumento del consumo di alcolici e sostanze stupefacenti, persone con problemi di salute mentale e l’inadeguatezza di luoghi idonei per la loro cura”. Infine, la crisi economica che “segna non poche famiglie e i disagi di inclusione sociale nel tempo post-pandemico”. Per sindaci e arcivescovo l’unica strada possibile è quella di “un lavoro sinergico” che “non può non avere come stella polare la dignità inalienabile e intoccabile di ogni persona e l’anteporre il bene comune agli interessi personali o di parte”.