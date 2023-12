Agrigento, arrestato l’uomo che ha sfregiato la moglie con l’acido

E' stato tratto in arresto il 48enne che nella mattinata di oggi ha sfregiato la moglie gettandole dell'acido in faccia

E’ stato arrestato Rosario Gioacchino Morgana, il marito 48enne, che nella mattinata di oggi ha ustionato la propria moglie a Palma di Montechiaro nell’Agrigentino gettandole l’acido in faccia.

L’uomo è ricoverato piantonato dalle forze dell’ordine

La vittima si trova ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio, nel capoluogo siculo.

L’uomo, invece, è stato tratto in arresto e si trova adesso ricoverato al “Cannizzaro” di Catania piantonato dalle forze dell’ordine: l’accusa a suo carico è di lesioni personali gravissime.

Era già stato denunciato

La vittima aveva già denunciato le violenze in famiglia. E per questo motivo, assieme alla figlia minorenne, nata da una precedente relazione, era stata alloggiata in una comunità protetta il cui indirizzo era mantenuto rigorosamente segreto per non consentire all’uomo di avvicinarle. Da metà novembre, dunque, madre e figlia non vivevano più nell’abitazione di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Nella tarda mattinata di oggi, tuttavia, la donna è stata costretta a tornare a casa per prendere dei vestiti. E ad attenderla ha trovato quello che, almeno formalmente, è ancora suo marito.

