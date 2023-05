Agrigento, ecco i divieti di balneazione marittima per l’estate 2023

Ecco dove non sarà possibile fare il bagno ad Agrigento

Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha disposto il divieto di balneazione per la stagione 2023 nei seguenti tratti di mare e di costa della città.

Tutti i tratti di mare in cui non sarà possibile fare il bagno



Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento: foce del fiume Naro, 200 metri a destra – 200 metri a sinistra; foce fiume Akragas, 200 metri a destra e 300 metri a sinistra;

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi: porto di San Leone.

Tratti di mare e di costa temporaneamente non balneabili per inquinamento: mare Nostrum.

Tratti di mare e di costa interessati da immissioni: foce del fiume Naro, 200 metri a destra e 200 metri a sinistra; foce del fiume Akragas, 200 metri a destra e 300 metri a sinistra.

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per motivi sicurezza: costone località Caos, località Drasy, spiaggia ex locale Oceano Mare a San Leone.