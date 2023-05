Agrigento, formazione per arginare la violenza sulle donne

Il Polo universitario agrigentino ha ospitato nei giorni scorsi un incontro dedicato al personale della Polizia di Stato cui hanno preso parte autorità civili, militari e un nutrito numero di studenti

AGRIGENTO – A conclusione del primo ciclo di incontri sulla “Legge a tutela delle vittime di violenza domestica”, svoltosi nell’aula Luca Crescente dell’Ecua del Polo universitario agrigentino, si è svolta una giornata di formazione dedicata al personale della Polizia di Stato, che ha visto la presenza di autorità civili, militari e la partecipazione di una classe del corso di laurea in Servizio sociale della Fondazione Assistenti sociali Sicilia.

In qualità di relatori hanno partecipato illustri esperti quali la sociologa Antonella Gallo Carrabba, la psicologa giuridica Maria Cristina Passanante, il presidente emerito della Corte d’Appello del Tribunale di Caltanissetta Salvatore Cardinale, il procuratore capo facente funzioni della Procura della Repubblica di Agrigento Salvatore Vella, il docente di Scienze criminologiche all’Università Kore di Enna Nicola Malizia e l’Ispettore superiore della Polizia di Stato Nadia Lumia appartenente alla Divisione anticrimine della Questura di Caltanissetta. Moderatrice degli interventi, il commissario capo della Polizia di Stato Maria Lucia Lombardo, dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Palma di Montechiaro.

“La Questura di Agrigento – hanno spiegato dalla Polizia di Stato – ispirandosi ai dettami della legge di riforma del primo aprile 1981, numero 121, tra le quotidiane e preminenti attività istituzionali presta una rilevante attenzione alla costante formazione del personale dipendente, che si ritiene elemento fondamentale per conseguire la significativa affermazione dell’Istituzione Polizia. Pertanto, nell’ambito della programmazione annuale sull’aggiornamento professionale del personale dipendente, sono stati previsti specifici incontri finalizzati all’approfondimento delle tematiche per il contrasto del fenomeno della violenza domestica. Tutto ciò, nella consapevolezza del rilevante dovere professionale, atteso che in questi casi è la tempestività dell’intervento che permette di sostenere e tutelare le persone oggetto di violenza fin dai primi momenti delle indagini”.

Gli studenti del corso di laurea in Servizio sociale hanno vivacizzato l’incontro, apportando un positivo e costruttivo contribuito al dibattito, rivolgendo ai relatori pertinenti domande, soddisfatte dagli eminenti relatori e fra questi il commissario capo Andrea Palermo, dirigente dell’Ufficio Personale della Questura di Agrigento.

Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, nell’ottica di una sinergica collaborazione tra Enti e professionalità, ha ringraziato tutti coloro che hanno accolto l’invito alla realizzazione del piano formativo.