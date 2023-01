“Fuga di notizie” all’Arma di Licata: chiesto processo per tre carabinieri

L'udienza preliminare, si terrà il prossimo 29 marzo davanti al giudice per l'udienza preliminare di Agrigento, che dovrà decidere se rinviare a giudizio gli ufficiali dei Carabinieri indagati

Con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio, il Procuratore facente funzione di Agrigento Salvatore Vella ha chiesto il processo per i vertici dell’Arma dei Carabinieri della provincia agrigentina.

Quando si terrà il processo

L’udienza preliminare, da quanto si appende, si terrà il prossimo 29 marzo davanti al giudice per l’udienza preliminare di Agrigento, che dovrà decidere se rinviare a giudizio gli ufficiali dei Carabinieri indagati.

Chi sono gli accusati

Sotto accusa sono:

il Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo,

il comandante della Compagnia di Licata,

il capitano Augusto Petrocchi, oltre al tenente Carmelo Caccetta, comandante del Nucleo operativo radiomobile della stessa Compagnia.

La ricostruzione dell’inchiesta

Secondo la Procura agrigentina, gli ufficiali avrebbero rivelato, nel corso di una conversazione tra loro, i particolari di una inchiesta che riguardava un carabiniere della Compagnia di Licata.

Una rivelazione che avrebbe rischiato, secondo i pm, di compromettere l’indagine.

A fare scattare l’inchiesta sugli ufficiali dell’Arma di Agrigento una indagine avviata due anni fa dall’allora capo della Dda di Palermo, Francesco Lo Voi, oggi Procuratore a Roma.

Il magistrato, come prassi, comunicò direttamente al Comandante provinciale di Agrigento che c’era in corso una attività che riguardava alcuni carabinieri di Licata. E nei mesi a seguire il colonnello Stingo sarebbe stato messo al corrente degli aggiornamenti delle attività investigative, compreso il nome dell’indagato, il luogotenente Gianfranco Antonuccio, in servizio alla Compagnia di Licata.

Antonuccio fu poi arrestato, nel luglio scorso, per corruzione. Ed è ancora oggi agli arresti domiciliari.

La rivelazione del segreto d’ufficio sull’arresto del maresciallo

Secondo l’accusa, il colonnello avrebbe informato dell’inchiesta il capitano Petrocchi, in vista di un eventuale trasferimento dell’indagato dalla Compagnia Licata. E Petrocchi, a sua volta, ne avrebbe parlato con un sottoposto. Ma in questo modo sarebbe stata messa in pericolo la stessa inchiesta.

La scoperta della rivelazione del segreto d’ufficio avrebbe poi accelerato l’arresto del carabiniere. Da qui l’iscrizione nel registro degli indagati. E la richiesta di rinvio a giudizio della Procura agrigentina.

Sarà adesso il gup, a fine marzo, a decidere se mandare a processo i tre carabinieri.

