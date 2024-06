VIDEO e FOTO | Agrigento, incidente autonomo a Fontanelle

Incidente autonomo a Fontanelle, quartiere di Agrigento. Una signora a bordo di un'auto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata.

Incidente autonomo a Fontanelle, quartiere di Agrigento. Una signora a bordo di una Fiat Seicento ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro il palo dell’illuminazione. Fortunatamente è rimasta illesa. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi; sul posto l’ambulanza del 118 che ha visitato la signora, i vigili del fuoco che si sono occupati di transennare l’area e metterla in sicurezza e la polizia municipale che si è occupata dei rilievi del sinistro stradale.

Incidente anche vicino al Polo Universitario

Stamattina vicino al Polo Universitario si è verificato l’ennesimo sinistro. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Due auto si sarebbero scontrate in via Pier Santi Mattarella ad Agrigento vicino al consorzio universitario. Nell’impatto frontale il bilancio è di un ferito. Il malcapitato è stato trasferito a bordo di un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco.