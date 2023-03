Spaventoso scontro tra due Fiat: diversi feriti e strada bloccata

Traffico in tilt e paura ad Agrigento, dove si è verificato l'ennesimo incidente sulle strade siciliane.

Si è registrato un nuovo incidente sulle strade siciliane, in particolare in contrada Fondacazzo ad Agrigento, nel tratto che collega il viadotto Morandi con il Quadrivio Spinasanta.

Il bilancio è di 5 persone ferite.

Incidente in contrada Fondacazzo, feriti

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo un prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrate – per cause ancora da confermare – due auto: una Fiat Panda, con a bordo una persona, e una Fiat 500 con più passeggeri. Sarebbero ben 5 le persone ferite in seguito al violento impatto nei pressi di viadotto Morandi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno estratto i feriti dalle due vetture, gli operatori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità (andata in tilt dopo il sinistro). I feriti sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sembra che, fortunatamente, nessuno di loro sia in pericolo di vita.

