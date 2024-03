Agrigento, scritte intimidatorie su muri sede FdI. Savarino: “Atto vile, io amareggiata”

"Queste minacce sono frutto di un clima di contrapposizione politica che si sta facendo sempre più pesante" dichiara la deputata.

Scritte intimidatorie sono state trovate sui muri della sede di Fratelli d’Italia al centro di Agrigento, in via Gioeni 63, che è anche la sede della deputata regionale FdI Giusi Savarino.

“In tanti anni di impegno politico non mi era mai capitato un atto vile del genere, quella è una sede di ascolto e di confronto politico, un riferimento non solo per i tesserati di Fratelli d’Italia ma per tutto il territorio provinciale. Sono amareggiata”, dice Savarino.

Le scritte intimidatorie: un clima sempre più pesante

“Ho personalmente già avvisato sia il Prefetto che il Questore, e i vertici del partito, queste minacce sono frutto di un clima di contrapposizione politica che si sta facendo sempre più pesante”, aggiunge. Le scritte intimidatorie riportano simboli, offese come “nazisti infami” e minacce. “Se qualcuno pensa così di intimidirci non ci conosce e non ci riuscirà!” conclude la deputata di fratelli d’Italia Giusi Savarino.

Le dichiarazioni di Varchi sulle scritte intimidatorie

“Le scritte intimidatorie e gli insulti non ci spaventano, ma sono il segno della voglia di attaccare con ogni mezzo, anche i più vili, la nostra comunità politica. Oggi è stata presa di mira la sede di Fratelli d’Italia Agrigento, che coincide con la segreteria politica dell’amica e deputata Giusi Savarino. A lei e a tutto il gruppo agrigentino di Fratelli d’Italia la mia solidarietà. Questi atti codardi e infami non ci fermeranno”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.

Fonte foto: Facebook – Giusi Savarino