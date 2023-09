“Ulisse” in TV, Alberto Angela esplora la “Sicilia del Gattopardo”

In onda su Rai 1 una puntata speciale di "Ulisse - Il piacere della scoperta" dedicata all'isola e al celebre romanzo di Tomasi di Lampedusa.

La nuova puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, condotto da Alberto Angela, porterà gli spettatori nella Sicilia del Gattopardo. Questo il tema dell’ultimo episodio della trasmissione, in onda su Rai 1 stasera, giovedì 14 settembre, alle ore 21.25.

Alberto Angela e la puntata di “Ulisse” sulla Sicilia del Gattopardo

Alberto Angela permetterà ai suoi spettatori di esplorare i segreti e le curiosità dei luoghi siciliani evocati nel celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e nel film di Luchino Visconti, recentemente restaurato. Il divulgatore scientifico – nel programma documentaristico campione di ascolti – andrà da Palermo a Palma di Montechiaro (AG), con una visita anche alla Riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e a Paceco.

Visiterà il palazzo Valguarnera-Gangi, location in cui venne girata l’indimenticabile scena del ballo con Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster, ma anche il feudo barocco dei principi di Lampedusa, il monastero di Santa Caterina d’Alessandria, le catacombe dei Cappuccini dove i palermitani dell’epoca del Gattopardo si facevano mummificare dopo la morte per rimanere esposti nei loro abiti migliori e, infine, anche le aree più belle della costa occidentale siciliana. Tutti luoghi accennati nei libri e visti nel film. Come “ciliegina sulla torta”, nella puntata di “Ulisse” in tv stasera ci sarà anche un ricordo personale di Terence Hill, che nel celebre film interpretava un giovane garibaldino.