Alcamo, il Comune investe su strade più sicure

L’Amministrazione ha aderito al progetto nazionale “Muoviti bene che ti premio”, assicurandosi un finanziamento da 150 mila euro per il potenziamento dei percorsi pedonali in zone “sensibili”

ALCAMO- L’Amministrazione comunale ha aderito al Progetto “Muoviti bene che ti premio” riguardante il Programma sperimentale nazionale (ministero dell’Ambiente) di mobilità sostenibile in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

Il programma prevede, oltre il Bonus bici, il Pedibus e le auto elettriche, un finanziamento di circa 150.000,00 € destinati al potenziamento di percorsi pedonali protetti con dossi rialzati ad alta visibilità e rafforzamento della segnaletica orizzontale/verticale per collegare la pista ciclabile e gli istituti scolastici comunali.

Nello specifico si stanno realizzando due attraversamenti protetti su viale Italia e via G. Martino (plesso I.C. Mirabella), un attraversamento protetto su piazza vittime Nassiryia (plesso I.C. Navarra), uno su viale Europa (scuola Aporti), un altro su viale Europa (istituto magistrale Allmayer), 2 attraversamenti protetti su viale Europa e via Leone XIII (plesso G. Gentile), un attraversamento protetto su via Madonna del Riposo (scuola L. Radice).

“Abbiamo voluto – dichiara l’assessore comunale alla Viabilità, Vito Lombardo – un progetto specifico per gli attraversamenti pedonali in sicurezza presso gli istituti scolastici comunali perché vogliamo che i nostri ragazzi possano muoversi senza incontrare ostacoli e, contestualmente abbiamo previsto la realizzazione delle rampe di accesso per i portatori di handicap o per eventuali passeggini”.